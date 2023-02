29-Jähriger stirbt bei Auffahrunfall auf der A30 bei Rheine

Nach Angaben der Polizei Münster war er am Morgen in Richtung Niederlande aus bislang nicht geklärter Ursache mit seinem Wagen an einem Stauende auf einen Lastwagen aufgefahren. Er starb noch am Unfallort. Zwei Lastwagenfahrer erlitten einen Schock und kamen in Krankenhäuser. Wegen der Bergungsarbeiten wurde die Strecke bis zum Nachmittag gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.