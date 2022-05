29-Jähriger bei Pedelecsturz verletzt: Hinweis auf Alkohol

Beckum (dpa/lnw)

Ein vermutlich alkoholisierter Mann hat sich am Mittwochabend in Beckum (Kreis Warendorf) bei einem Sturz mit dem Pedelec schwer am Kopf verletzt. Der Pedelecfahrer habe keinen Helm getragen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der 29-Jährige sei Angaben zufolge auf dem Bürgersteig gefahren. Als das Vorderrad vom Bordstein abkam, habe er das Gleichgewicht verloren und sei gestürzt, hieß es.

Von dpa