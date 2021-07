28-jähriger Motorradfahrer stürzt und stirbt

Bei einem Sturz im Verkehrskreuz Gronau-Ochtrup hat am Donnerstag ein 28-jähriger Motorradfahrer aus den Niederlanden tödliche Verletzungen erlitten. Seine Sozia (24) wurde schwer verletzt, wie die Polizei Münster berichtete. Der Mann war auf der A31 in Richtung Bottrop unterwegs gewesen und wollte auf der B54 in Richtung Enschede weiterfahren. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er auf der Tangente die Kontrolle über sein Motorrad. Er starb noch an der Unfallstelle.