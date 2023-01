28-Jähriger getötet: 60-Jähriger weiter auf der Flucht

Siegen (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in Siegen fahndet die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Der 60-Jährige sei nach wie vor auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagvormittag. Auch am Nachmittag hatte die Polizei keine Erkenntnisse über den Verbleib des Gesuchten.

Von dpa