28-Jähriger getötet: 60-Jähriger auf der Flucht

Nach dem gewaltsamen Tod eines 28-Jährigen in Siegen fahndet die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen. Der 60-Jährige sei nach wie vor auf der Flucht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagvormittag.

Beamte hatten das Opfer Polizeiangaben zufolge mit schweren Verletzungen in einem Wohnhaus gefunden. Eine Reanimation blieb erfolglos. Zuvor war die Polizei wegen eines gewalttätigen Streits im Stadtteil Niedersetzen gerufen worden. Als die Beamten am Mittwochabend eintrafen, war der mutmaßliche Täter demnach aber nicht mehr in dem Gebäude.

Nach ersten Erkenntnissen soll es sich um einen 60 Jahre alten Mann handeln. In welchem Verhältnis er zu dem 28-Jährigen steht, sagte eine Polizeisprecherin mit Verweis auf laufende Ermittlungen zunächst nicht.

Nach dem Mann wurde unter anderem mit einem Hubschrauber und Suchhunden gefahndet. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen davon aus, dass er eine blutende Verletzung hat. Außerdem könne nicht ausgeschlossen werden, dass er mit einer Pistole unterwegs sei. Unklar war aber zunächst, ob es sich um eine scharfe Waffe oder um eine Schreckschusswaffe handelt.

Zeugen sollen den Verdächtigen nicht ansprechen, sondern direkt den Notruf wählen. In dem Fall ermittelt eine Mordkommission. Weitere Einzelheiten - etwa zur Tatwaffe oder zum genauen Hergang - waren zunächst nicht bekannt.