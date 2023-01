26-Jährige lebensgefährlich verletzt: Bruder verdächtig

Kerpen (dpa/lnw)

Nach einem versuchten Tötungsdelikt in Kerpen bei Köln sucht die Polizei nach einem 20 Jahre alten Mann. Nach ersten Erkenntnissen solle er seine 26 Jahre alte Schwester am Dienstagmorgen in ihrer Wohnung in Kerpen mit einem spitzen Gegenstand lebensgefährlich verletzt haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln mit.

Von dpa