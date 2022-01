2500 Menschen demonstrieren in Minden gegen «Querdenker»

Minden (dpa/lnw)

Rund 2500 Menschen sind in Minden (Ostwestfalen) am Samstag durch die Innenstadt gezogen und haben gegen die selbst ernannten «Querdenker» demonstriert. «Es war alles friedlich. Etwa 2500 Personen haben teilgenommen», sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. Die Menschen brachten ihren Unmut über Corona-Leugner, Impf-Skeptiker und Rechtsradikale zum Ausdruck.

Von dpa