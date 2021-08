250-Kilo-Blindgänger in Dortmund entschärft

In Dortmund ist am Montag eine bei Bauarbeiten entdeckte 250-Kilogramm-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft worden. Der Blindgänger wurde am Dienstagmorgen gegen 01:45 Uhr erfolgreich unschädlich gemacht, wie die Stadt Dortmund mitteilte. Alle aufgrund des Bombenfundes verhängten Sicherheitsvorkehrungen rings um den Fundort wurden wieder aufgehoben.

#dobombe Der Blindgänger wurde erfolgreich entschärft. Vielen Dank an die Anwohner*innen und alle Beteiligten für die Geduld und die gute Zusammenarbeit. Alle Sperrungen werden nun aufgehoben. — Stadt Dortmund (@stadtdortmund) August 2, 2021

Am Montagabend war eine Evakuierungsaktion für rund 3000 Menschen organisiert worden. Wer nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnte, bekam eine Notunterkunft im Fritz-Henßler-Berufskolleg bereitgestellt. In der Nacht machten 312 Menschen davon Gebrauch, wie die Stadt auf Twitter mitteilte.