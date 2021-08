250-Kilo-Blindgänger in Dortmund entdeckt: Evakuierung

Bei Bauarbeiten in Dortmund ist am Montag eine 250-Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Der Blindgänger sollte noch am Montag entschärft werden, wie die Stadt Dortmund mitteilte. Um 20.30 Uhr startete die Evakuierung laut Mitteilung auf Twitter, 3000 Menschen sollten in Sicherheit gebracht werden. Für Menschen, die nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen könnten, sei eine Evakuierungsstelle im Fritz-Henßler-Berufskolleg eingerichtet.