25-Jähriger nach Messerattacke vor Haftrichter

Am Tag nach der Messerattacke auf einen 23-Jährigen mitten in der Essener Innenstadt sollte der 25 Jahre alte Verdächtige am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt werden. Der zunächst lebensgefährlich verletzte 23-Jährige sei inzwischen außer Gefahr, sagte ein Essener Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat waren weiter unklar. Der 25-Jährige hatte sich kurz nach der Tat der Polizei gestellt und war festgenommen worden.

Von dpa