25-Jährige in Essen getötet: Tatverdächtiger festgenommen

Essen (dpa/lnw)

In Essen ist eine 25 Jahre alte Frau getötet und in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei nahm einen 24-jährigen Tatverdächtigen fest, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen sagte. Laut Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft stellte sich der Deutsche am Sonntagabend über seinen Anwalt auf einer Polizeiwache. Dort habe er angegeben, dass er die 25-Jährige getötet habe. Einsatzkräfte entdeckten daraufhin die Tote in ihrer Wohnung im Südostviertel der Stadt.

