24 Menschen harren in Kettenkarussell aus

24 Menschen haben wegen eines Defekts in einem Kettenkarussell auf einer Kirmes in Halle (Westfalen) ausharren müssen, bis die Feuerwehr zur Rettung kam.

Die letzten Mitfahrer konnten am Samstagnachmittag nach 75 Minuten per Leiterwagen zu Boden befördert werden, wie ein Polizeisprecher in Gütersloh sagte. Panik gab es demnach nicht. «In den Gesichtern war keine Dramatik zu erkennen.» Es habe sich niemand verletzt. Der Betreiber des Kettenkarussells habe den Defekt gemeldet. Die Anlage konnte nicht mehr korrekt abgesenkt werden, stand aber still. Das Fahrgeschäft wird untersucht.