24-Jähriger wird bewusstlos im Polizeigewahrsam und stirbt

Düsseldorf (dpa)

Ein 24-Jähriger hat in Düsseldorf auf dem Weg in den Polizeigewahrsam das Bewusstsein verloren - wenig später starb er im Krankenhaus. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitgeteilt. Die Polizei sei am Montag von unbeteiligten Zeugen wegen eines handfesten Streits zweier Männer gerufen worden.

