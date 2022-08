24-Jähriger bei Streit mit Schraubendreher tödlich verletzt

Marienheide (dpa/lnw)

Ein 24 Jahre alter Mann ist bei einem Streit mit einem Schraubendreher so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus gestorben ist. Ein 34-Jähriger habe seinen Kontrahenten am Sonntagmorgen auf offener Straße in Marienheide (Oberbergischer Kreis) mit dem Werkzeug verletzt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Von dpa