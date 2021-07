23-Jähriger wird von Männern schwer im Gesicht verletzt

Ein 23-Jähriger ist in Köln von mehreren Männern attackiert und schwer im Gesicht verletzt worden. Zu dem Überfall der «Schlägergruppe» sei es nach ersten Erkenntnissen unvermittelt in der Nacht auf Sonntag gekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Der 23-Jährige sei auf dem Weg von einer Sportvereinsfeier gewesen. «Zeugen bestätigten, dass die Tätergruppe, die zuvor ebenfalls die Feier besucht hatte, massiv auf den Kopf des bereits zu Boden gebrachten Kölners eingeschlagen und -getreten habe», berichteten die Beamten. Zwei Zeugen, die helfen wollten, seien ebenfalls angegangen worden. Eine der beiden habe dabei gleichermaßen Gesichtsverletzungen davon getragen. Die Täter waren zunächst flüchtig.