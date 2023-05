23-Jähriger hetzt Hund auf Ordnungsamt-Mitarbeiter

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 23 Jahre alter Mann hat in Dortmund einen Hund auf Einsatzkräfte des Ordnungsamts gehetzt und sich dann einer Festnahme widersetzt. Dabei seien zwei Mitarbeiter verletzt worden, gab die Polizei am Montag bekannt. Das Ordnungsamt habe den Mann am Freitag auf einem Spielplatz angesprochen, auf dem er sich mit zwei Hunden der Rasse Cane Corso und einer Begleiterin aufgehalten habe. Die Einsatzkräfte wollten den 23-Jährigen laut einer Sprecherin der Polizei kontrollieren, weil beide Hunde eingezogen werden sollten.

Von dpa