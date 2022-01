21-Jähriger mit Schusswaffe bedroht: Festnahmen

Mülheim (dpa/lnw)

Die Polizei in Duisburg hat zwei Jugendliche festgenommen, die in Mülheim einen 21-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht haben und sein Handy klauten. Der 21-Jährige hatte sein Handy im Internet zum Verkauf angeboten und sich am Donnerstagabend mit zwei vermeintlichen Käufern treffen wollen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als er den 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen das Handy zur Prüfung übergab, zückte einer von ihnen eine Schusswaffe und bedrohte den 21-Jährigen. Anschließend flüchteten die Jugendlichen mit dem Handy, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Von dpa