2000 Strohballen brennen ab: Verdacht auf Brandstiftung

Salzkotten (dpa/lnw)

Auf dem Gelände eines Bauernhofs in Salzkotten im Kreis Paderborn sind in der Nacht zum Freitag fast 2000 Strohballen abgebrannt. Brandermittler gingen nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Es entstand ein Schaden von etwa 70 000 Euro.

Von dpa