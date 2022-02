20-Jähriger fährt mit Tempo 135: Bei erlaubten 50 km/h

Der Mann sei am späten Montagabend bei Geschwindigkeitskontrollen in Herne bei Gelsenkirchen erwischt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Ihn erwarten demnach nun ein Fahrverbot, eine Geldbuße und Punkte in Flensburg. Die Polizei wies darauf hin, dass zu schnelles Fahren eine der Hauptunfallursachen ist.