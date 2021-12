19-Jähriger verletzt Polizist durch Bisse

Ein 19-Jähriger hat in Krefeld einen Polizeibeamten durch Bisse in den Arm und ins Bein verletzt.

Der Mann habe wohl unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden, wie die Polizei mitteilte. Beamte wollten den 19-Jährigen kontrollieren, nachdem er an einer Haltestelle einen 62 Jahre alten Mann beschimpft und bedroht hatte. Daraufhin griff der junge Mann die Polizisten an. Einen Polizisten verletzte der Randalierer leicht durch Bisse in den Arm und ins Bein. Mehrere Beamte konnten den 19-Jährigen schließlich überwältigen, wie es weiter hieß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.