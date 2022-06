19-Jähriger erleidet Stromschlag auf Oberleitungsmast

Hamm (dpa/lnw)

Ein 19-Jähriger ist am Bahnhof Hamm beim Klettern auf einen Oberleitungsmast durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Wie die Polizei angab, zog er sich am Mittwochabend schwere Verbrennungen zu, nachdem er am Güterbahnhof auf den Mast gestiegen war. Derartige Unfälle verlaufen demnach größtenteils tödlich.

Von dpa