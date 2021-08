185 Karnevalsfans lassen sich gegen Corona impfen

Jecke Impfaktion in Köln: 185 Karnevalsfans haben sich am Samstag auf dem Heumarkt in der Kölner Altstadt gegen Corona impfen lassen. Das Festkomitee Kölner Karneval und die Stadt hatten gemeinsam zum «großen Fastelovends-Impfen» aufgerufen.

Mit der Aktion sollten noch möglichst viele Jecken zum Impfen animiert werden, bevor die neue Session losgeht. «Wer an dem Tag mit der ersten Impfung startet, ist pünktlich zum Elften im Elften durchgeimpft und spart sich somit die PCR-Testung vor einer Karnevalsveranstaltung», hatte das Festkomitee im Vorfeld mitgeteilt.

Nach Ansicht von Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) ist die Aktion ein wichtiges Zeichen an alle Karnevalisten: «Wir alle haben das gemeinsame Feiern in der vergangenen Session schmerzlich vermisst.» Für einen «sicheren Karneval» sollten alle Jecken sich impfen lassen.

Das Festkomitee geht nach früheren Angaben für 2021/22 von einer weitgehend normalen Session für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete aus. Anders als in Düsseldorf, wo bei einigen Saalveranstaltungen nur Immunisierte teilnehmen dürfen, soll in Köln auch ein negativer PCR-Test die Teilnahme an Bällen, Sitzungen und Partys in Innenräumen ermöglichen.