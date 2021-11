18-Jähriger überschlägt sich mit Auto und stirbt

Netphen-Hainchen (dpa)

Ein 18-Jähriger hat auf nasser Fahrbahn bei Netphen-Hainchen die Kontrolle über sein Auto verloren und ist tödlich verunglückt. Wie die nordrhein-westfälische Polizei am Samstag weiter berichtete, geriet der junge Mann am frühen Nachmittag auf der Landstraße aus Richtung Rittershausen in Hessen kommend von der Fahrbahn ab. Das Auto krachte gegen eine Leitplanke, überschlug sich im abschüssigen Böschungsbereich und streifte mehrere kleinere Bäume, wie es hieß. Danach blieb es auf dem Dach liegen.

Von dpa