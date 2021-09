18-Jähriger stürzt durch Lichtkuppel mehrere Meter tief

Ein 18-Jähriger ist in Mönchengladbach circa vier Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Er sei am Sonntagmittag über ein Flachdach gelaufen und habe offenbar sein Gewicht unterschätzt, sagte ein Polizeisprecher. Der junge Mann sei durch eine Lichtkuppel auf den Boden der Halle gestürzt, teilte die Feuerwehr mit. Nach der Rettung durch die Feuerwehr sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht worden. Die Hintergründe waren zunächst unbekannt. Es gebe keine Hinweise auf Fremdverschulden, sagte der Polizeisprecher.