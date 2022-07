18-Jähriger in U-Bahn durch Messer verletzt: Täter flüchtet

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein unbekannter Mann soll in einer U-Bahn in Düsseldorf zwei Jugendliche angegriffen haben, nachdem ein Streit zwischen ihm und den beiden Freunden eskalierte. Ein 18-Jähriger erlitt schwere Verletzungen durch einen Messerstich und wurde ins Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Lebensgefahr besteht demnach nicht. Eine Mordkommission ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von dpa