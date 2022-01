18-Jähriger bei Streit an Essener Hauptbahnhof verletzt

Essen (dpa/lnw)

Bei einem Streit zwischen zwei Gruppen von Jugendlichen am Essener Hauptbahnhof ist ein 18-Jähriger verletzt worden. Der junge Mann erlitt durch einen Angriff mehrere Schnittverletzungen und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Verletzungen seien aber nicht lebensgefährlich, so dass er im Laufe der Nacht das Krankenhaus wieder verlassen konnte.

Von dpa