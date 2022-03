18 blaue Frösche fahren in Bonn Straßenbahn

Bonn (dpa/lnw)

In einer Straßenbahn in Bonn haben Reisende mehrere blau gefärbte Frösche gefunden. Da die Giftigkeit der Tiere nicht ausgeschlossen werden konnte, seien zunächst die Feuerwehr und später spezielle Einsatzkräfte am Bonner Hauptbahnhof gewesen, um die ungewöhnlich gefärbten Frösche einzusammeln, teilten die Stadtwerke Bonn am Donnerstag mit. Wer die Tiere eingefärbt und am Mittwochabend in der Bahn ausgesetzt hat, soll nun anhand der Überwachungskameradaten ermittelt werden. Zumindest sei die blaue Farbe mit Wasser abwaschbar gewesen.

Von dpa