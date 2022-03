17 Monate altes Mädchen vor Ertrinken im Teich gerettet

Recklinghausen (dpa)

Nach einem Sturz in einen Ententeich ist ein 17 Monate altes Kind in Recklinghausen vor dem Ertrinken gerettet worden. Ein Mann habe gesehen, wie das Mädchen am Dienstagnachmittag in den Teich fiel und danach mit dem Gesicht nach unten im Wasser trieb, teilte die Polizei am Abend mit. Er habe das reglose Kind sofort aus dem Wasser gezogen und es reanimiert. Wenige Sekunden später habe es Wasser gespuckt und geschrien. «Nur durch das sofortige Handeln des 59-jährigen Mannes konnte Schlimmeres verhindert werden», hieß es in der Mitteilung.

Von dpa