17-Jähriger überschlägt sich mit Auto: Drei Verletzte

Schieder-Schwalenberg (dpa/lnw)

Ein 17-Jähriger ist in Schieder-Schwalenberg (Kreis Lippe) ohne Kenntnis des Vaters mit dessen Auto gefahren und hat sich mehrfach überschlagen. Der junge Mann und seine beiden Mitfahrer - eine 16-Jährige und ein 19-Jähriger - seien dabei aus dem Fahrzeug geschleudert und verletzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Fahrer sei unter dem Auto eingeklemmt worden, Rettungskräfte hätten ihn jedoch befreien können. Er kam in ein Krankenhaus. Die Mitfahrer seien lediglich leicht verletzt worden, sagte ein Sprecher.

Von dpa