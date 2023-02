17-Jähriger baut Unfall nach Verfolgungsfahrt: Verletzt

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Ein 17-Jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall nach einem Fluchtversuch vor der Polizei schwer verletzt. Die Beamten wollten den Jugendlichen am Donnerstagabend am Ückendorfer Platz in Gelsenkirchen kontrollieren, als er ihnen mit seinem Wagen ohne Licht entgegenkam. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit.

Von dpa