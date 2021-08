16-Jähriger nach Gewahrsam betrunken am Steuer erwischt

Erst soll er randaliert, dann nach Gewahrsam betrunken am Steuer gesessen haben: Ein 16-Jähriger ist in Paderborn innerhalb kurzer Zeit gleich zweimal von der Polizei aufgegriffen worden. Nach Angaben der Beamten von Sonntag soll der Jugendliche am späten Freitagabend zunächst mehrere Autoscheiben eingeschlagen und Wagen durchwühlt haben. Alarmierte Beamte hätten den alkoholisierten 16-Jährigen nach kurzer Flucht gestellt und in Gewahrsam genommen. Der Minderjährige sei später einer Angehörigen übergeben worden.

Noch in der Nacht fiel der 16-Jährige dann ein weiteres Mal auf. Er soll betrunken mit dem Auto seiner Eltern unterwegs gewesen und Schlangenlinien gefahren sein. Ein Polizist sprach den Jugendlichen auf einem Parkplatz an und hielt ihn bis zum Eintreffen weiterer Beamter fest. Der Jugendliche wurde seinen Eltern übergeben. Ihn erwarten Strafverfahren unter anderem wegen Sachbeschädigung, Einbruchdiebstahls und Fahrens unter Alkoholeinfluss.