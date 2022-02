16-Jähriger Monate nach Tötungsversuch gefasst und in U-Haft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Dreieinhalb Monate nach einer schweren Messerattacke auf einen Jugendlichen in Düsseldorf ist ein 16-Jähriger aus Essen festgenommen worden. Er steht unter dem dringenden Tatverdacht eines versuchten Tötungsdeliktes, teilten Düsseldorfer Polizei und die Essener Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Der 16-Jährige soll Ende Oktober in der Düsseldorfer Altstadt mehrfach auf einen Jugendlichen eingestochen und ihn schwer verletzt haben. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden, Lebensgefahr war damals zeitweise nicht ausgeschlossen worden.

Von dpa