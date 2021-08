16-Jähriger bei Unfall mit Traktor schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Traktor in Warendorf im Münsterland hat sich ein 16-Jähriger schwer verletzt. Der Jugendliche aus Oelde fuhr laut Polizei am Samstagabend von Hoetmar in Richtung Freckenhorst, als er mit dem mit Strohballen beladenen Gespann aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam. Der Traktor stieß gegen einen Baum und kippte um, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 16-Jährige kam in ein Krankenhaus.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 170.000 Euro. Wegen der Bergungsarbeiten war die Landstraße an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt.