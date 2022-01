16-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt: Festnahme

Hilden (dpa/lnw)

Bei einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Bahnhof in Hilden (Kreis Mettmann) ist am Dienstagabend ein 16-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt worden. Der Hildener sei von einem anderen Jugendlichen angegriffen worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Tatverdächtige sei wie weitere Personen nach einer Fahndung gestellt und vorläufig festgenommen worden.

Von dpa