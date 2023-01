150 Millionen jetzt abrufbereit zur Armutsbekämpfung in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ab dieser Woche können rund 150 Millionen Euro für Menschen in sozialen Notlagen an die Kommunen in Nordrhein-Westfalen fließen. Das Geld solle helfen, Auswege aus Notlagen zu finden, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Die Mittel aus dem «Stärkungspakt NRW», das die Landesregierung im Dezember bei einer Konferenz gegen Armut angekündigt hatte, soll etwa Alleinerziehenden, Arbeitslosen, älteren Menschen mit geringer Rente oder Wohnungslosen zugutekommen. Geholfen werde «betroffenen Menschen ohne Ansehen der Person und ganz gleich, aus welchem Grund jemand arm ist», versicherte Wüst.

Von dpa