150 Jahre Villa Hügel: Bundespräsident nimmt an Festakt teil

Kaiser und Diktatoren waren auch schon da: Vor 150 Jahren wurde das Wohnhaus der Industriellenfamilie Krupp in Essen zum Leben erweckt. Die Krupp-Stiftung hofft im Jubiläumsjahr auf viele Besucher. Zum festlichen Auftakt kommt auch der Bundespräsident.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht am Freitag die Villa Hügel in Essen. Anlass ist ein Festakt zum 150-jährigen Bestehen des früheren Wohnsitzes der Industriellenfamilie Krupp. Steinmeier will eine Ansprache halten. Er soll außerdem eine audiovisuelle Installation starten. Sie wird sechs Wochen lang Vorder- und Rückseite der Villa mit Licht und Musik bespielen.

Die Villa gehört der Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Stiftung. Sie hat im Jubiläumsjahr ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm rund um das Gebäude geplant.

Der Komplex hat insgesamt 8100 Quadratmeter Wohnfläche und 269 Zimmer. Anlass für das Jubiläumsjahr ist der Einzug von Stahlbaron Alfred Krupp und seiner Familie in das neuerbaute Anwesen im Januar 1873. Die Villa ist seit 1953 für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Stiftung will den Gästen einen neuen Blick auf die Villa ermöglichen. Helfen soll dabei etwa eine neu entwickelte App, die mit Hilfe von virtuellen Bildern nicht mehr vorhandene Möbel, Treibhäuser oder das sogenannte Kaiserbadezimmer sichtbar macht. Sonderführungen unter der Überschrift «Nie gesehene Räume» führen etwa in das Schwimmbad, die Küche oder ins Archiv, in dem zehn Regalkilometer Akten sowie 2,5 Millionen Fotos aufbewahrt werden.