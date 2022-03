15-Jähriger uriniert vor Polizeiwache und greift Beamte an

Essen (dpa/lnw)

In Essen hat ein 15-Jähriger in der Nähe einer Polizeiwache öffentlich uriniert und wurde von Polizisten erwischt. Nachdem er am Freitagmorgen mit zur Wache genommen wurde, griff er die Beamten körperlich an, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Von dpa