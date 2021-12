15-Jähriger stürzt in Baugrube und wird schwer verletzt

Troisdorf (dpa/lnw)

Ein 15 Jahre alter Junge ist in Troisdorf (Rhein-Sieg-Kreis) in eine Baugrube gestürzt und schwer verletzt von der Feuerwehr geborgen worden. Die etwa dreieinhalb Meter tiefe Baugrube für ein Einfamilienhaus sei eingezäunt gewesen, teilte die Feuerwehr in Troisdorf am Dienstag über den Vorfall vom Vorabend mit.

Von dpa