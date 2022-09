15-Jähriger fährt in Schlangenlinien auf Autobahn

Andere Autofahrer hätten am Samstagabend den Notruf gewählt, weil der 15-Jährige in Schlangenlinien gefahren sei, teilte die Polizei am Sonntag mit. Er wurde schließlich bei der Ausfahrt Aachen-Laurensberg gestoppt. Woher der Jugendliche den Wagen hatte, blieb zunächst unklar. Der Wagen sei einige Tage zuvor abgemeldet worden, hieß es. Laut einem Polizeisprecher war er aber weder gestohlen worden, noch gehörte er etwa den Eltern des 15-Jährigen. Den 15-Jährigen erwarte nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.