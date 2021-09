141,8 Millionen Euro: Casino-Gesellschaft Westspiel verkauft

NRW hat die landeseigene Casino-Gesellschaft Westspiel für 141,8 Millionen Euro an den Glücksspielkonzern Gauselmann verkauft. Der Kaufpreis wurde am Donnerstag dem Landtag mitgeteilt. Am 1. September sei der Vertrag unterzeichnet worden, so Finanzminister Lutz Lienenkämper (CDU). Die Kartellbehörden hätten zuvor zugestimmt.

Ende Juli war bekannt geworden, dass Gauselmann sich gegen weitere Mitbewerber um die Westspiel-Gruppe durchgesetzt hatte. Zum Kaufpreis wurde zunächst nichts gesagt.

Das Familienunternehmen aus Espelkamp hat nun die Kontrolle über die vier bestehenden Spielbanken in NRW, die mit rund 900 Mitarbeitern 2019 Spielerträge in Höhe von gut 117 Millionen Euro erzielten. Zudem hat Gauselman noch die Möglichkeit, zwei weitere Spielbanken in NRW zu eröffnen. Die bestehenden Casinos sollen unter dem Namen Merkur weiter geführt werden.