14-Jähriger stirbt nach Routine-Operation: Prozess

Dreieinhalb Jahre nach dem Tod eines 14-Jährigen bei einem Routine-Eingriff in einem Krankenhaus in Gütersloh beschäftigt sich das dortige Amtsgericht heute mit dem Fall. Die Anklage wirft dem Narkosearzt fahrlässige Tötung vor. Der heute 47-Jährige soll es versäumt haben, ein Gerät für die Sauerstoffversorgung zu kontrollieren. Bei fahrlässiger Tötung sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor.

Nach einem Meniskusriss war der Junge am 21. November 2018 operiert worden. Er starb später wegen Sauerstoffmangels in einem Krankenhaus in Bielefeld. Laut Anklage waren bei dem Eingriff Schläuche am Narkosegerät falsch angeschlossen worden.

Das Verfahren gegen eine Krankenschwester war nach Angaben der Staatsanwaltschaft Bielefeld gegen die Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Verantwortlich für die Funktion des Gerätes ist laut Anklage der Narkosearzt selbst.