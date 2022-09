14-Jähriger ertrinkt beim Schwimmen im See in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein 14 Jahre alter Junge ist in einem See in Düsseldorf ertrunken. Die am Mittwochnachmittag alarmierten Rettungskräfte hätten den zunächst als vermisst gemeldeten Teenager nach intensiver Suche nur noch tot aus dem Lambertus-See in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens bergen können. Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, waren insgesamt drei Taucherstaffeln aus Düsseldorf und Duisburg, ein Polizeihubschrauber, Boote sowie Rettungskräfte mit Sonargerät und Wärmebildkamera an der rund 90-minütigen Suchaktionen beteiligt.

Von dpa