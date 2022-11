13-jähriges Mädchen bewusstlos aufgefunden: Ansprechbar

Ostbevern (dpa)

Ein 13-jähriges Mädchen ist in Ostbevern im Münsterland auf dem Weg zur Schule offenbar unter nicht näher bekannten Umständen angegriffen worden. Das Mädchen sei gegen 7.50 Uhr von einem Ehepaar bewusstlos am Boden liegend gefunden worden, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Von dpa