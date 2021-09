1,2 Millionen Haushalte in NRW mit mindestens einem E-Rad

Düsseldorf (dpa/lnw)

Immer mehr Haushalte in Nordrhein-Westfalen besitzen mindestens ein Elektrofahrrad. Der Anteil der Haushalte mit mindestens einem sogenannten Pedelec hat sich in den vergangenen sechs Jahren etwa verdreifacht, wie das Landesamt für Statistik am Dienstag in Düsseldorf mitteilte. Etwa 1,2 Millionen Haushalte in NRW besitzen demnach mittlerweile ein Elektrofahrrad - das sind etwa 15,3 Prozent. 2015 waren es erst 5,8 Prozent der Haushalte.

Von dpa