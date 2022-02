1000 Polizisten und Polizistinnen an Weiberfastnacht in Köln

Köln (dpa)

Die Kölner Polizei will an Weiberfastnacht an diesem Donnerstag mit mehr als 1000 Polizistinnen und Polizisten präsent sein. Bei erwartet trockenem Wetter bis in die Nachmittagsstunden rechneten die Einsatzplaner damit, dass viele Menschen zum Feiern kämen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Von dpa