1:0 gegen Lissabon: Dortmund feiert zweiten Sieg in CL

Dortmund (dpa)

Borussia Dortmund hat in der Champions League seinen zweiten Sieg in der Gruppenphase gefeiert und nimmt Kurs auf die K.o.-Runde. Der Fußball-Bundesligist gewann am Dienstagabend im heimischen Stadion gegen Sporting Lissabon mit 1:0 (1:0). Den entscheidenden Treffer erzielte der Niederländer Donyell Malen in der 37. Minute. Zum Auftakt der Königsklasse hatten die Borussen mit 2:1 gegen Besiktas Istanbul gewonnen und rangieren mit sechs Zählern hinter dem punktgleichen Ajax Amsterdam auf Platz zwei der Gruppe C.

Von dpa