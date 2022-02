1. FC Köln verlängert Vertrag mit Myrthe Moorrees

FC Köln bleibt Innenverteidigerin Myrthe Moorrees weiterhin erhalten. Die 27 Jahre alte Niederländerin hat ihren Vertrag beim rheinischen Bundesligisten bis zum 30. Juni 2023 verlängert. Dies teilte der Club am Mittwoch mit. Moorrees kam zu Saisonbeginn vom SC Sand und wurde Stammspielerin bei den FC-Frauen. «Myrthe hat sich bei uns sehr gut eingelebt und ihren Teil dazu beigetragen, dass wir in dieser Saison in der Liga so gut dastehen», sagte Trainer Sascha Glass.