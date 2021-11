1. FC Köln verlängert Partnerschaft mit Hauptsponsor

FC Köln und Hauptsponsor Rewe haben ihre Partnerschaft verlängert. In einer Mitteilung des Unternehmens am Donnerstag hieß es, «um mindestens drei weitere Saisons bis Sommer 2025». Das Handels- und Touristikunternehmen aus Köln ist seit 2007 Haupt- und Trikotsponsor des Fußball-Bundesligisten, länger als jeder andere Partner in der Clubgeschichte. «Wir haben Auf- und Abstiege zusammen erlebt, haben gemeinsam den FC in Europa repräsentiert und zueinandergestanden, als die Corona-Pandemie für ein sehr schweres Fußballjahr gesorgt hat. Wir freuen uns deshalb ganz besonders, gemeinsam in die Zukunft zu gehen», sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle.