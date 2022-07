1. FC Köln fordert Ausschluss belarussischer Teams

Köln (dpa)

Vor der Rückkehr auf die internationale Fußball-Bühne in der Conference League hat Bundesligist 1. FC Köln den Ausschluss der Teams aus Belarus aus dem Wettbewerb gefordert. In einem Schreiben an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin fordern Vorstand und Geschäftsführung, der Empfehlung des IOC nachzukommen und neben den russischen Mannschaften auch die Teams aus Belarus von allen europäischen Wettbewerben auszuschließen.

Von dpa