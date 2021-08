Westfälischer Friedenspreis für Alexis Tsipras und Zoran Zaev

Am Samstagmorgen empfing Oberbürgermeister Markus Lewe (r.) anlässlich der Verleihung des Westfälischen Friedenspreis die Preisträger, Laudatoren und Vertreter der Wirtschaftlichen Gesellschaft für Westfalen und Lippe) im Rathaus (v.l.): Sarna Röser (Laudatorin), Felix Finkbeiner und Jana Reiter (beide Plant for the Planet), Alexis Tsipras, Zoran Zaev, Eglis Levits (Laudator) und Dr. Reinhard Zinkann (Wirtschaftliche Gesellschaft für Westfalen und Lippe).

Foto: Matthias Ahlke